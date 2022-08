Pedro e Vidal celebraram a vitória do Flamengo com a torcida - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 28/08/2022 19:58

Ao contrário da semana passada, o técnico Dorival Júnior utilizou mais titulares durante o clássico e conseguiu a vitória sobre o Botafogo para se aproximar do líder Palmeiras. Com participação de Gabigol e, principalmente, de Pedro no gol de Vidal, o Rubro-Negro fez 1 a 0 no Nilton Santos e assumiu a vice-liderança do Brasileirão com 43 pontos, sete a menos do que os paulistas. Já o Glorioso não soube aproveitar o melhor primeiro tempo e chegou à quinta partida sem vencer, aproximando-se perigosamente da zona de rebaixamento, a dois pontos do Cuiabá (17º lugar).

Além de conseguir pela primeira vez repetir a escalação por dois jogos seguidos sob o comando de Luís Castro, o Botafogo também teve bom início do clássico, apostando na velocidade e dominando os primeiros 15 minutos, mas sem conseguir entrar muito na área. Depois, o Flamengo, que entrou com os reservas e somente Gabigol dos considerados titulares, equilibrou um pouco as ações mesmo com dificuldade na marcação com Diego e Vidal e no ataque com Lázaro. Só chegou pouco.



Botafogo quase marca

Melhor no primeiro tempo, o Glorioso foi quem chegou mais perto do gol. Primeiro, Jeffinho chutou com força, Santos deu rebote e a defesa afastou, mas Lucas Fernandes recuperou e chutou para fora, aos 8. Depois aos 25, quando Júnior Santos chutou quase na pequena área, mas foi travado por Ayrton Lucas.



Já o Rubro-Negro, só finalizou duas vezes, sendo uma uma falta na entrada da área que bateu na barreira. A outra foi cabeçada de Everton Cebolinha, defendida sem muita dificuldade por Gatito.



Titulares entram e mudam o clássico

Bastou ao Flamengo colocar mais dois titulares - Pedro e Everton Ribeiro entraram, e Lázaro e Victor Hugo saíram aos 10 - para o equilíbrio do início do segundo tempo mudar para um lado. No primeiro toque na bola, o centroavante cabeceou para Vidal, livre, abrir o placar aos 12. O Rubro-Negro cresceu e Matheuzinho e Pedro quase ampliaram.



O Botafogo se perdeu em campo e já não conseguiu mais ter a superioridade de antes. Castro mexeu e colocou Gabriel Pires e Luis Henrique para recuperar a postura de antes. O time melhorou, ficou mais presente no ataque e voltou a chegar dentro da área: Gabriel Pires cabeceou para Santos defender, e Jeffinho mandou para fora.

Arrascaeta e João Gomes também entraram no Flamengo, assim como Erick Pulgar fez sua estreia, mas não foram determinantes para uma melhora. Assim como Kanu, Danilo Barbosa e Lucas Piazon não fizeram o Botafogo recuperar a força física e o dinamismo de antes. Tanto que os 20 minutos finais do clássico tiveram pouca emoção além de um chute de Júnior Santos que o goleiro rubro-negro pegou.