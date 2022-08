Estádio Nilton Santos é o palco de Botafogo x Flamengo - VITOR SILVA/SSPRESS/BOTAFOGO

Estádio Nilton Santos é o palco de Botafogo x FlamengoVITOR SILVA/SSPRESS/BOTAFOGO

Publicado 28/08/2022 17:09

Com objetivos diferentes no Brasileirão, Botafogo e Flamengo estão escalados em busca de uma importante vitória no clássico deste domingo, às 18h no Nilton Santos. Em casa, o Glorioso repetirá a escalação pela primeira vez para se distanciar da zona de rebaixamento, que está a três pontos de distância. Já o Rubro-Negro utilizará os reservas novamente, mas terá Gabigol como único titular, para se aproximar do líder Palmeiras, que tropeçou na rodada.

Botafogo

Gatito Fernández; Saravia; Adryelson, Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Eduardo e Lucas Fernandes; Jeffinho, Victor Sá e Júnior Santos.

Flamengo

Santos, Matheuzinho, Fabricio Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Diego, Vidal e Victor Hugo; Everton Cebolinha, Lázaro e Gabigol.