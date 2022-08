Max Verstappen e Kevin De Bruyne trocaram presentes antes do GP da Bélgica - Reprodução/Twitter F1

Publicado 28/08/2022 15:57

Rio - Um dos principais destaques do Manchester City, o meio-campista Kevin De Bruyne esteve presente no autódromo de Spa-Francorchamps para acompanhar o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Antes do início da corrida, o jogador teve um encontro com o piloto Max Verstappen, e recebeu uma camisa da Red Bull Racing autografada pelo holandês. De Bruyne retribuiu o presente, e deu uma camisa do Manchester City ao atual campeão do mundial de pilotos. Veja:

Após o encontro, o meio-campista do Manchester City rasgou elogios ao piloto holandês, e revelou que costuma conversar, as vezes, com o campeão mundial.

"Conheço Max um pouco, conversamos de vez em quando, então é bom voltar para a Bélgica para apoiar Max e a equipe", disse, antes de completar:

"A consistência em que ele está se apresentando é emocionante de ver. É incrível", finalizou De Bruyne, em entrevista à "Sky Sports"

Max Verstappen foi o vencedor do GP da Bélgica, e agora se prepara para correr em casa, no Grande Prêmio da Holanda, no próximo domingo (04). Já De Bruyne esteve em campo na vitória por 4 a 2 sobre o Crystal Palace, no sábado (27), e agora volta sua preparação para o confronto com o Nottingham Forest, na quarta-feira (31).