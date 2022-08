Antony irá defender o Manchester United - KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Publicado 28/08/2022 12:03 | Atualizado 28/08/2022 12:04

Rio - O atacante Antony está próximo de disputar a Premier League. Após três recusas, o Ajax, da Holanda, finalmente aceitou a proposta do Manchester United, e o brasileiro se juntará aos Red Devils. Para contratá-lo, o clube inglês precisou oferecer 100 milhões de euros (cerca de R$ 500 milhões, na cotação atual). O negócio deve ser sacramentado ainda neste domingo (28), e o jogador deve ser anunciado já na próxima segunda-feira. A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano.

Recentemente, Antony, que possuía contrato com o Ajax até o final da temporada europeia de 2025, chegou a revelar que não gostaria de permanecer na equipe. Caso se confirme o valor da compra do brasileiro, esta será a maior transferência da história do futebol holandês.

Quem irá ter um grande lucro com a venda de Antony será o São Paulo. Por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa, o Tricolor Paulista, por ser o clube formador do atacante, tem direito a 20% do lucro do Ajax na venda. Ou seja, caso os valores se confirmem, o clube do Morumbi receberá cerca de R$ 100 milhões.

Antony é um dos nomes cotados para estar na lista final do técnico Tite para a disputa da Copa do Mundo do Catar. Na última temporada, o atacante brasileiro participou de 33 jogos, marcou 12 gols e deu 10 assistências para seus companheiros, obtendo, ainda, uma média de 76 minutos em campo por partida disputada.