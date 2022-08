Torcedores do Flamengo e4ntraram em confronto com a PM antes do jogo - Reprodução de vídeo

Publicado 28/08/2022 19:13

Antes de a bola rolar para Botafogo x Flamengo no Estádio Nilton Santos, houve muita confusão entre torcedores dos dois times. Com correria no entorno e até tiros de arma de fogo escutados, o tumulto marcou os momentos antes do clássico.

Diversos vídeos de brigas pelo Rio de Janeiro circularam nas redes sociais ao longo do dia. No entorno do estádio, porém, a correria começou cerca de uma hora antes do início da partida. Organizadas do Flamengo tentaram acessar o Nilton Santos por um local restrito aos botafoguenses. Sabendo disso, a organizada do Botafogo foi ao encontro deles.

O Bepe precisou entrar em ação com presença do Choque e da cavalaria da PM. O Jecrim informou que nenhuma prisão foi feita até o momento.