James Harden mostra o dinheiro que ganhou de presente de aniversário - Reprodução/Tik Tok de James Harden

James Harden mostra o dinheiro que ganhou de presente de aniversárioReprodução/Tik Tok de James Harden

Publicado 28/08/2022 16:30

Ao completar 33 anos na sexta-feira, o astro da NBA James Harden ganhou um presente diferente. Nada mais do que uma mala com 250 mil dólares (cerca de R$ 1,2 milhão).

O rapper norte-americano Lil Baby foi o responsável pelo presente ao ala-armador do Philadelphia 76ers. Além do dinheiro em papel, a mala também continha muitas moedas.



O próprio Harden compartilhou o momento em que "desembrulhou" o presente, mostrando surpresa ao ver o conteúdo. Depois, o jogador empilhou as notas no braço e brincou com as moedas.