Atacante do Barcelona ficou amarrado ao lado de sua esposa por cerca de uma hora - Divulgação: Instagram/Aubameyang

Publicado 29/08/2022 10:20

O centroavante do Barcelona, Aubameyang, foi assaltado, ameaçado e agredido com uma barra de ferro dentro da própria casa em Castelldefels, nos arredores de Barcelona, por quatro homens encapuzados. A informação foi publicada pelo "El País".

Os bandidos escaparam com um carro do jogador e levando joias da família. Aubameyang e a esposa, Alysha, ficaram amarrados no chão por cerca de uma hora, segundo a rádio "RAC 1". A polícia investiga os autores do crime.



O Barcelona ainda não se posicionou sobre o tema pelas redes sociais. Ainda não há mais detalhes do estado de saúde de Aubameyang.



A região de Castelldefels fica no litoral, perto das praias, sendo uma das principais opções turísticas da Catalunha. Outros atletas do Barcelona também moram na região e já tiveram suas casas invadidas no passado, entre eles Piqué, Boateng e Arthur.