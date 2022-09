Fernando Diniz faz bom trabalho no Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Pelo fato de tentar implementar um estilo próprio nas equipes que comanda, com posse de bola e jogo ofensivo, Fernando Diniz muitas vezes é comparado a Pep Guardiola, atualmente no Manchester City. Entretanto, o técnico do Fluminense não vê muitas semelhanças com o catalão, um dos melhores do mundo.



"Por gostar de ter a bola, obviamente as pessoas me associam ao jeito do Guardiola jogar, mas para por aí. Porque a maneira dele ter a bola é quase o oposto da minha. (O de Guardiola) É um jogo mais posicional, que se chama hoje. Os jogadores respeitam muito a posição e a bola vai no espaço. Eles obedecem um determinado espaço para ficar e se movimentar dentro dele. O jeito que eu vejo futebol nesse momento é quase que 'aposicional'", explicou Fernando Diniz no Programa 'Bem, amigos', do SporTV.



"Os jogadores conseguem migrar mais de posição, o campo fica mais aberto e o jogo fica mais livre. Em determinados setores do campo a gente se aproxima. Um é um jogo mais preso dentro das posições e o outro mais livre", completou.



O treinador do Fluminense também voltou a defender as saídas de bola da defesa, mesmo sob forte pressão do adversário.

"Do jeito que eu coloco para jogar e treinamos, eu uso uma metáfora. Igual o cara que anda na corda bamba, se eu for andar eu vou cair. Mas o cara que anda constantemente vai ser um espetáculo, vai ser um show. A gente treina para fazer aquilo exaustivamente. E a tomada de decisão é do jogador. Temos mais sucesso do que fracasso", garantiu.