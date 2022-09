Germán Cano em jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians - Foto: Marcelo Goncalves/FFC

Publicado 20/09/2022 15:22

Rio - O Fluminense levou o prêmio "fair play" nas semifinais da Copa do Brasil por ter alcançado a melhor conduta desportiva com 15 faltas e apenas dois cartões amarelos ao longo dos jogos de ida e volta contra o Corinthians. A premiação é desenvolvida pela organização da competição em parceira com MAG Seguros, patrocinadora do torneio.

Em segundo lugar ficou o Flamengo, com um total de 21 faltas e dois cartões amarelos, somando as duas partidas contra o São Paulo. O time carioca venceu os dois confrontos, e é finalista junto com o Corinthians, que levou a terceira colocação na premiação, com 22 faltas e três cartões amarelos. Por último, o São Paulo somou 28 faltas e dois cartões amarelos.

A pontuação do prêmio tem pesos diferentes, dependendo da infração analisada. Por exemplo, um cartão vermelho é uma punição mais grave do que um amarelo. Os resultados são divididos pelo número de partidas jogadas por cada time. No total, foram 86 faltas e nove cartões amarelos aplicados. Ninguém foi expulso.