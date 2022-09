Fernando Diniz deverá escalar time de costume para enfrentar o Fortaleza - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 20/09/2022 18:00

Rio - Na semana passada, o nome do treinador Fernando Diniz ganhou as páginas do jornal espanhol "Marca". De acordo com a publicação, o técnico do Fluminense havia se tornado o favorito da CBF para substituir Tite. Em participação no programa "Bem, Amigos!", o comandante negou qualquer procura da entidade.

"Não penso (em Seleção). Penso só no Fluminense. Nunca projeto para frente, as coisas na minha vida e na minha carreira sempre aconteceram naturalmente. Não fui procurado não", disse na atração no SporTV.

Diniz tem contrato com o Tricolor até o fim da temporada. O desejo do Fluminense é de ampliar o vínculo com o técnico. O comandante levou ao clube carioca até a semifinal da Copa do Brasil e atualmente ao terceiro lugar na Série A.

Tite já indicou que não irá permanecer na seleção brasileira após a disputa da Copa do Mundo no fim do ano. Com isso, a CBF terá que contratar um novo técnico. Vários nomes, sejam eles nascido no Brasil ou não, já foram ventilados, sem nenhuma confirmação da entidade.