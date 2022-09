Fan Token do Fluminense - Foto: Divulgação/Fluminense

Fan Token do FluminenseFoto: Divulgação/Fluminense

Publicado 20/09/2022 19:04

A data do lançamento dos Fan Tokens $Flu está definida. Nesta terça-feira, o Fluminense informou que os tokens oficiais do Tricolor poderão ser adquiridos no dia 26 de setembro (segunda-feira), a partir das 10h, no site da Socios.com.

O Fluminense também confirmou que os tokens terão o valor de US$ 1 a unidade (aproximadamente R$ 5,10). Além disso, ressaltou que o lançamento acontecerá em três fases, cada uma delas com duração de 24h e com um limite de Fan Tokens por pessoa nos dois primeiros dias.



Na primeira fase, cada usuário pode comprar até cinco tokens. Já na segunda, até 25. Por fim, na terceira, o número por pessoa será ilimitado, até esgotar os 50 mil que estão disponíveis no aplicativo.



“O Fluminense é um time muito querido pela torcida e o sentimento é recíproco. Por isso, estamos trabalhando em conjunto para levar aos torcedores experiências que conversem com esse carinho e resultem em momentos inesquecíveis. Nossos Fan Tokens dão acesso a essas ativações, por isso é bem importante que a torcida tricolor carioca esteja preparada para o dia de lançamento do $FLU”, disse Felipe Ribbe, diretor geral da Socios.com no Brasil.

O clube destacou que é importante que os torcedores que comprarem os Fan Tokens $Flu já participem das enquetes e dos quizzes que serão feitos regularmente no app. Isso porque, dessa forma, eles já irão garantir o acúmulo de "SSUs", os pontos do programa de fidelidade que são necessários para trocar por prêmios e experiências. Quanto maior a participação de atividades no aplicativo da Socios.com, maior serão as chances de fazer parte das ações VIP.

COMO COMPRAR OS FAN TOKENS?

Baixe o app da Socios.com e faça login utilizando seu número de telefone:

1) Clique em $CHZ, na home do app;

2) Siga as instruções para comprar seus $CHZ, a moeda da Socios.com, pelo meio de pagamento da sua preferência;

3) Clique em ESPORTES e depois selecione FUTEBOL. Selecione o Fluminense;

4) Insira quantos Fan Tokens você deseja comprar e use $CHZ para fazer sua compra;

5) Feito! A quantidade indicada aparecerá na sua CARTEIRA dentro do app.

O QUE O TORCEDOR GANHA AO ADQUIRIR OS FAN TOKENS?



Os tokens dão acesso a uma comunidade exclusiva, a experiências únicas e a participação em escolhas como uniformes utilizados pelo time, braçadeiras, frases motivacionais, entre outros benefícios.

Além disso, há outras experiências, como:

- Encontros com atletas e ídolos do clube;

- Partidas oficiais com os jogadores;

- Participação na escolha do desenho da bandeirinha de escanteio e a braçadeira de capitão, entre outros itens;

- Acesso a objetos de colecionador;

- Visitas ao CT, estádio e vestiários;

- Acesso aos camarotes da Socios.com ou às cadeiras especiais e, claro, acesso aos jogos do time do coração.