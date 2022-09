Alan em treino do Fluminense em 13 de setembro - Foto: Mailson Santana/Fluminense

Publicado 21/09/2022 12:50

Rio - Contratado pelo Fluminense para reforçar o clube carioca no segundo semestre, o atacante Alan já está com 100% das condições para fazer sua reestreia. O jogador depende apenas de Fernando Diniz para ser relacionado para o confronto diante do Juventude, no Maracanã, no próximo dia 28. As informações são do jornalista Victor Lessa.

Após sofrer uma lesão na panturrilha esquerda, Alan voltou aos treinos no dia 23 de agosto. O atacante, de 33 anos, chegou ao Fluminense em junho, mas não foi relacionado antes disso, porque precisava ter sua situação regularizada e também de um reforço físico. O jogador estava na China e não atua desde fevereiro deste ano.

Apesar de estar com condições de ajudar o Fluminense na reta final do Brasileiro, a diretoria acredita que Alan irá ter dificuldades neste retorno ao futebol brasileiro e só espera um grande desempenho no ano que vem. O seu contrato vai até o meio de 2024.

Revelado nas categorias de base de Xerém, Alan atuou como profissional no Fluminense até 2010, quando foi negociado com o RB Salzburg, da Áustria. Posteriormente, o atacante se transferiu para o futebol chinês, onde atuou até o começo do ano. Naturalizado chinês, o atacante entrou em campo pela última vez no dia 1º de fevereiro, na derrota da seleção chinesa por 3 a 1 para o Vietnã, pelas eliminatórias asiáticas da Copa do Mundo.