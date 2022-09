Marcos Pedro e Wisney comemoram gol pelo Fluminense Sub-23 - Divulgação

Publicado 21/09/2022 13:34

Rio - Fernando Diniz ganhará três "reforços" no Fluminense para a reta final da temporada. A partir desta quarta-feira, o meia João Pedro, o lateral-esquerdo Marcos Pedro e o lateral-direito Wisney, todos do sub-23, serão integrados ao elenco profissional e passarão a ficar à disposição do treinador.

A ida do trio para os profissionais se dá após a eliminação do Fluminense no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O Tricolor saiu da competição após perder nos pênaltis a semifinal para o Cuiabá, na Arena Pantanal, na última quinta-feira. Com isso, a categoria não tem mais competições previstas para este ano.

Após dois dias de folga, o elenco do Fluminense se reapresentou nesta quarta-feira, no CT Carlos Castilho. O Tricolor volta a campo pelo Brasileirão somente na próxima quarta, quando encara o lanterna Juventude, às 19h, no Maracanã.