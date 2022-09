Martinelli - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 21/09/2022 09:30

Rio - Cria das divisões de base do Fluminense, o volante Martinelli foi escalado como titular na vitória sobre o Flamengo no último domingo. O jogador, de 21 anos, foi importante ao dar a assistência para o segundo gol do Tricolor, marcado por Nathan. Ao analisar o trabalho de Fernando Diniz, o jovem se mostrou confiante em conseguir evoluir ainda mais sob o comando do técnico.

"O Diniz é um grande treinador. Se preocupa com o jogador, sobretudo os mais jovens. É um cara que procura extrair o melhor de cada jogador e mostrar caminhos. Sem dúvida é um cara que vai conquistar coisas grandes aqui no Fluminense. Fico feliz em conseguir novamente uma sequência como titular, principalmente contribuindo também com gols", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".

A vitória sobre o Flamengo foi bastante comemorada pelos jogadores e torcedores do Fluminense. O resultado positivo veio poucos dias após a eliminação na Copa do Brasil. Martinelli falou sobre o impacto que a partida pode ter na sequência da temporada tricolor.

"O nosso foco agora é o Brasileiro. A Copa do Brasil ficou para trás. Fizemos uma grande campanha, e perdemos para uma grande equipe, que foi melhor na semana passada. Uma vitória no clássico sempre é importante, principalmente após um resultado adverso. Fizemos uma grande partida diante do Flamengo. Um triunfo que nos traz ainda mais confiança para a reta final da Série A", disse.