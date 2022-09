Novo terceiro uniforme do Fluminense traz referência à história do clube - Foto: Divulgação/Fluminense

Novo terceiro uniforme do Fluminense traz referência à história do clubeFoto: Divulgação/Fluminense

Publicado 22/09/2022 14:28

Rio - O novo uniforme do Fluminense já tem uma data de estreia. A camisa grená, terceira armadura do Tricolor das Laranjeiras, será usada pela primeira vez no duelo com o Juventude, no Maracanã, na próxima quarta-feira (28), pela 28ª rodada do Brasileirão. A informação é do 'ge'.

A imagem do novo manto vazou nas redes sociais no começo de setembro, cerca de uma semana antes da divulgação oficial por parte do clube. No modelo com escudo retrô, o mesmo utilizado na camisa que homenageou os 120 anos do Fluminense, são visíveis os detalhes que exaltam as raízes inglesas.

A camisa foi aprovada por unanimidade no Conselho Deliberativo, em reunião no fim do mês passado, e poderá ser utilizada pelos jogadores no restante do Campeonato Brasileiro.

O Fluminense encara o Juventude na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Maracanã. O Tricolor ocupa a 3ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, com 48 pontos.