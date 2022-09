Cristiano - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 22/09/2022

Rio - Fernando Diniz ainda não deixou claro quem será titular na zaga do Fluminense na vaga de Manoel, suspenso, porém, na lateral esquerda, Cristiano é favoritíssimo para voltar a ter uma oportunidade. O jogador, de 28 anos, deverá ter mais uma chance, desta vez contra o Juventude, na próxima quarta-feira, de provar o grande investimento que o clube carioca fez para contratá-lo nesta temporada.

Cristiano vem tendo uma temporada de oscilações. Na reserva para Caio Paulista, atacante de origem, que foi adaptado para posição por Diniz, o lateral-esquerdo rendeu bem nas partidas contra Cuiabá, pela Série A, e Corinthians, no jogo de ida pelas semifinais da Copa do Brasil, no Maracanã. Com isso, ganhou a posição de titular contra o Palmeiras, porém, não repetiu o bom rendimento e voltou para o banco.

O jogador só voltou a entrar em campo no clássico do último domingo, porém, atuou em apenas um minuto para suprir o espaço deixado por Caio Paulista que acabou expulso. Contra o Juventude, Cristiano terá mais uma oportunidade para colocar um ponto de interrogação na cabeça de Fernando Diniz em relação a titularidade da posição.

O lateral, de 28 anos, foi contratado no começo do ano por cerca de R$ 9 milhões junto ao Sheriff, da Moldávia. Cristiano nunca conquistou o coração dos tricolores, que já o receberam com bastante desconfiança devido ao valor investido na sua contratação, aliado ao pouco conhecimento que tinham a respeito do seu futebol. Em 29 jogos, o jogador marcou uma vez e deu uma assistência.