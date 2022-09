Estafe de Reinaldo negou ter qualquer negociação com outros clubes brasileiros - Divulgação/SPFC

Publicado 22/09/2022 17:00

Rio - A temporada de 2022 ainda não acabou, mas rumores de possíveis jogadores que podem para fortalecer o elenco do Fluminense no ano que vem já foram iniciados. A lateral esquerda é considerada a posição mais carente do grupo tricolor e com isso nomes como o de Reinaldo, do São Paulo, foram ventilados no clube carioca. Em contato com o staff do jogador, de 32 anos, o Jornal O Dia apurou que não há nada oficial por parte do Tricolor das Laranjeiras.

"Não recebi nenhuma ligação de diretor do clube citado (Fluminense). Muitas matérias mentirosas. Na semana passada, fiquei só desmentindo. Grêmio, Fluminense, Internacional e outros clubes, que nem ao menos recebi ligações. Nem mesmo o São Paulo", afirmou uma pessoa ligada a Reinaldo.

Reinaldo está defendendo o São Paulo pela quinta temporada consecutiva. De acordo com uma pessoa do staff do jogador, antes de procurar um possível novo clube, o lateral-esquerdo dará prioridade a uma renovação com o Tricolor do Morumbi.

"O São Paulo só vai voltar a falar deste assunto após a final (da Sul-Americana). Por enquanto, está tudo suspenso, ninguém fala de renovação. Não posso abrir negociação com outros clubes estando negociando com o clube atual, que tem a prioridade. Quando clube definir dentro do prazo já estipulado, soltaremos uma nota correta e sem fakes", finalizou.

Revelado pelo Penapolense, Reinaldo passou por Paulista e Sport, antes de chegar ao São Paulo em 2013. Ele viveu altos e baixos no clube paulista e acabou emprestado para Ponte Preta e Chapecoense. De volta ao Tricolor do Morumbi em 2018, o jogador se firmou como titular. O atual contrato do lateral se encerra no fim do ano.

*Reportagem do estagiário Gabriel Orphão, sob supervisão de Pedro Logato.