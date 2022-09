Fernando Diniz faz bom trabalho no Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 23/09/2022 14:04

Rio - Um dos principais destaques do Fluminense na temporada, o volante André, de 21 anos, teve seu nome ventilado a clube importantes do futebol europeu como o Milan. O treinador Fernando Diniz afirmou que o jovem já está pronto para atuar na Europa e que isso deverá acontecer em breve.

"O André, na realidade, está cada vez mais pronto para seguir a sua carreira na Europa. Inexoravelmente isso vai acontecer. Já tem muita gente de fora o procurando. O presidente (Mário Bittencourt) tem sido firme para segurar para ele nos ajudar até o final da temporada", disse em entrevista à ESPN.

Recentemente, o treinador da seleção brasileira, Tite afirmou que acompanhou algumas partidas do Fluminense para observar o jogador. Na opinião de Diniz, André tem tudo para ter uma carreira na seleção brasileira.

"É um jogador extraordinário. Ele vai jogar na prateleira de cima. É um jogador que na minha opinião vai para a Seleção, vai disputar Copa do Mundo, sou muito seguro em falar isso", disse.

Cria de Xerém, André é peça fundamental no time atual do Fluminense. Na temporada de 2022, ele atuou em 49 jogos, fez dois gols e deu duas assistências. O seu contrato com o clube carioca vai até o fim de 2025.