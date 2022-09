Fluminense implementou melhorias em Xerém - Foto: Leonardo Brasil/Fluminense

Fluminense implementou melhorias em XerémFoto: Leonardo Brasil/Fluminense

Publicado 23/09/2022 16:39

Rio - Conhecida por revelar grandes talentos do futebol brasileiro, a casa das categorias de base do Fluminense, em Xerém, passou por um importante trabalho de reestruturação, com grandes investimentos feitos pelo clube nos últimos anos. As melhorias resultaram na homologação do campo principal pela CBF como Estádio Vale das Laranjeiras. Para o presidente Mário Bittencourt, a conquista é de grande significado.

"Conquistar essa homologação em Xerém, com competições nacionais e transmissões ao vivo pela TV, é a realização de um sonho. Fico feliz porque cada vez mais estamos melhorando a estrutura, em especial de Xerém, para que o Fluminense continue crescendo e dignificando o trabalho nesse celeiro de jogadores que a gente tem", afirmou Mário ao site oficial do Fluminense

Além disso, ao longo dos últimos três anos, o Fluminense promoveu melhorias em diversos setores do complexo. Entre as principais realizações estão a conclusão da sala de Supervisão e Administração e o consultório odontológico. O clube também investiu mais de R$ 500 mil na obra de contenção de encostas para evitar que a comunidade vizinha seja prejudicada pelos efeitos da chuva.

"Toda conquista que a gente tem é fruto de um trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses três anos. Nosso trabalho se desenvolve em reconstruir e reforçar as estruturas do clube. E quando a gente fala em estrutura não é só a física, não só de tijolo, mas em estrutura do trabalho, das equipes, da estrutura financeira. E Xerém é a estrutura principal do clube porque é o futuro, é a perenidade da instituição", concluiu o presidente tricolor.