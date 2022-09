Cota de projeto de financiamento feito pelo Fluminense, que dá direito a medalha e faixa de campeão, está esgotada - Divulgação/Fluminense

Publicado 23/09/2022 17:13

O Fluminense já arrecadou R$ 75 mil com o projeto de arrecadação coletiva (crowdfunding) para celebrar a conquista do título do Campeonato Carioca. De acordo com o clube, mais um cota esgotou, a de valor de R$1.200, que dá o direito a receber uma faixa de campeão e uma medalha oficial, além do livro sobre a conquista.



Antes, a cota de maior valor (R$ 2 mil) e que dava direito também a uma camisa oficial autografada pelos jogadores, além dos outros benefícios, já havia esgotado em menos de 12 horas desde o lançamento do projeto. Há ainda outras duas cotas disponíveis (R$ 5 e R$ 100).



Todo o valor arrecadado com a vaquinha virtual será destinado a obras de melhoria do CT Carlos Castilho.



Mais informações sobre o projeto





- O crowdfunding é feito neste link , e há ainda duas cotas disponíveis, que custam R$ 5 e R$ 100.

- O livro sobre o título carioca tem tiragem limitada e será comercializado de maneira exclusiva no crowdfunding. A obra conta com 132 páginas, recheadas de imagens exclusivas e textos inéditos de Abel Braga, Germán Cano e Fred. O livro terá formato quadrado (28cm x 28cm), capa dura e será feito com papel couchê 170g.

- Todos os produtos devem ser retirados a partir de 7 de novembro, nos horários de funcionamento do Balcão da Sala de Troféus do Fluminense, em Laranjeiras, acompanhado de documento de identidade, e comprovante do pedido. Os itens estarão disponíveis até o fim de janeiro de 2023.



- Se não forem resgatados até lá, serão usados para fins institucionais. Se comprador não for morador do Rio ou não puder comparecer à sede, ele poderá receber os itens via Sedex em sua residência, arcando com os custos da entrega.



As cotas que restam



R$ 5 - GOL DE AGRADECIMENTO

Agradecimento no site oficial do Fluminense ao fim do projeto



R$ 100 - GOL DO LIVRO

Agradecimento no site oficial do Fluminense ao fim do projeto + Livro oficial "Campeão Carioca 2022"