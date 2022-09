David Duarte - Mailson Santana / Fluminense

David DuarteMailson Santana / Fluminense

Publicado 23/09/2022 15:30

Rio - Recuperado de um estiramento na coxa esquerda, o zagueiro David Duarte deverá ter uma chance rara na partida contra o Juventude. Contratado pelo Fluminense no começo do ano, o defensor, de 27 anos, tem boas possibilidades de começar como titular. Caso seja escalado por Diniz, o jogador irá iniciar uma partida pelo Tricolor pela terceira vez em 2022.

David Duarte era um sonho antigo do Fluminense e chegou ao clube carioca com muita expectativa no começo do ano. Apesar disso, o zagueiro não teve muitas oportunidades. No total, o jogador entrou em campo em apenas 10 partidas na temporada. Como titular atuou apenas sob o comando de Abel Braga nas partidas contra o Audax, no Carioca, e contra o Oriente Petrolero, no Maracanã, pela Sul-Americana.

Com Fernando Diniz, David Duarte entrou em campo em quatro jogos, em todas na reta final das partidas, ficando em campo menos de 15 minutos. No jogo contra o Juventude, o defensor deverá ter oportunidade, porque o titular Manoel e seu reserva imediato David Braz foram expulsos contra o Flamengo e estão suspensos.

Revelado pelo Goiás, David Braz chegou ao Fluminense no começo do ano e é considerado pela diretoria um jogador que pode render bastante no Tricolor. O seu contrato com o clube carioca vai até o final de 2026.