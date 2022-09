André volta ao time titular do Fluminense contra o Internacional - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 23/09/2022 09:00 | Atualizado 23/09/2022 09:12

Rio - Um dos principais destaques do Fluminense, o volante André, de 21 anos, comentou o bom retrospecto do Tricolor sobre o Flamengo. Nos últimos 11 jogos, o clube carioca venceu sete partida. Na opinião do jovem, o Flu encontrou uma forma de encarar o maior rival, enquanto as outras equipes entram em campo temendo bastante o Rubro-Negro.

"Eu acredito que, sempre quando a gente enfrenta o Flamengo, a gente tira eles do conforto. Assistindo alguns jogos, os adversários já entram marcando em linha baixa, já entram respeitando muito o Flamengo. Acho que a gente tem que respeitar, mas respeitar pressionando, jogando com a bola e impondo o nosso tipo de jogo", afirmou em entrevista à "ESPN".

A vitória no último domingo encerrou uma sequência de 19 jogos sem derrota do Flamengo. Apesar do bom retrospecto contra o maior rival, André afirmou que o Rubro-Negro tem o elenco mais qualificado do país.

"O time do Flamengo, em questão de elenco, não vejo time melhor hoje no Brasil. É um time de muita qualidade. Mas o Fluminense também tem um time de muita qualidade. Temos o Ganso, que hoje para mim é o melhor jogador do Brasil, temos o Arias, que consegue sair de situações difíceis e criar soluções, e temos o artilheiro do mundo. A gente sabe que para competir com eles a gente precisa lutar, se impor e tirar eles da zona de conforto", disse.