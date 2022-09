Germán Cano - Marcelo Goncalves / Fluminense

Rio - Em seu primeiro ano pelo Fluminense, Germán Cano já alcançou marcas expressivas e ainda está perto de bater outros recordes com a sua camisa tricolor. Um deles tem a ver com número de partidas na temporada. O artilheiro está a oito jogos de superar uma escrita importante do seu compatriota Darío Conca.

Conca fez história pelo Fluminense por sua qualidade dentro do campo e também por dificilmente desfalcar o Tricolor. Em 2009, o ex-apoiador entrou em campo em 66 partidas. Com 59 jogos em 2022, Cano está a oito jogos de superar o compatriota. O Tricolor ainda tem 11 jogos por fazer na temporada.

Cano entrou em campo em todos os jogos do Fluminense pelo Brasileiro, no total 27. Caso não se lesione, não seja poupado ou suspenso, o artilheiro também poderá igualar a marca de Conca no Brasileirão de 2010, quando o argentino, que foi craque e campeão da competição, atuou nas 38 rodadas pelo Fluminense.

Germán Cano é o artilheiro do Fluminense e do futebol brasileiro na atual temporada. O argentino entrou em campo em 59 partidas, marcou 33 gols e deu sete assistências com a camisa do clube das Laranjeiras.