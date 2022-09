Jhon Arias - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 24/09/2022 13:54

Rio - Um dos principais destaques do Fluminense na temporada, o meia Jhon Arias ficou de fora da convocação da seleção colombiana para os amistosos na Data Fifa de setembro. Porém, a decisão de excluir o jogador tricolor não foi técnica. Em entrevista coletiva, o treinador Néstor Lorenzo explicou que não chamou Arias por outro motivo.

O jogador do Fluminense não conseguiu visto para entrar nos Estados Unidos. Com isso, não pode ser convocado. A Colômbia tem como adversárias Guatemala e México, ambos os amistosos serão realizados no país da América do Norte.

Fora da lista de convocação, Jhon Arias poderá entrar em campo na partida entre Fluminense e Juventude no Brasileirão. O colombiano é o vice-artilheiro do clube carioca na temporada com 14 gols.