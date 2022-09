John Kennedy - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 25/09/2022 12:46

Rio - Considerado uma das principais promessas da base do Fluminense, o atacante John Kennedy ainda não conseguiu decolar no profissional. A temporada de 2022 foi marcada por alguns problemas de indisciplina que levaram o artilheiro a voltar a jogar na equipe sub-20. Porém, o jovem está vivendo um bom momento dentro dos campos na equipe da base tricolor.

John Kennedy marcou três gols nos últimos três jogos do Fluminense no torneio OPG. O bom momento do jovem tem animado o Tricolor e o atacante pode voltar a receber oportunidades na equipe profissional. Seu último jogo foi na derrota por 3 a 0 para o Internacional, na Série A, no dia 14 de agosto.

O atacante, de 20 anos, teve sua primeira oportunidade no time profissional em 2020. Naquela ocasião, ele atuou em sete jogos, fazendo dois gols. Seu melhor momento foi no clássico contra o Flamengo em 2021. Ele fez dois gols na vitória por 3 a 1 do Tricolor no segundo turno do Brasileiro.

Os problemas de indisciplina fizeram com que John Kennedy não conseguisse ter constância no profissional. Na atual temporada, o jogador entrou em campo em apenas oito partidas pela equipe de cima e nenhum gol foi marcado pelo jovem.