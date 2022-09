Thiago Neves defendendo o Fluminense em 2012 - Reprodução

Publicado 26/09/2022 16:09

Rio - O "namoro" entre Thiago Neves e o Fluminense para um retorno em 2023 está cada vez mais forte. De acordo com o portal "Netflu", a ideia da diretoria é oferecer um contrato de produtividade ao meia para que ele atue no Campeonato Carioca.

Inicialmente, o contrato deve ser válido apenas até o fim do estadual. Caso Thiago tenha um bom desempenho e bata metas, o vínculo pode ser estendido até o fim do ano. Ainda não há proposta oficial.

Devido às eleições para presidência do Fluminense, que acontecem em dezembro, as conversas com Thiago Neves ainda devem demorar um pouco mais para acontecer. No entanto, o presidente Mário Bittencourt já conta com o aval de Fernando Diniz para fazer uma oferta ao jogador.