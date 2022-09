Ganso - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 26/09/2022 17:23

Rio - Um dos principais destaques do Fluminense na temporada, Paulo Henrique Ganso viveu momentos complicados em outros anos no Tricolor. Contratado em 2019, o meia esteve no banco de reservas em 2020 e 2021. O camisa 10 contou que recebeu propostas para deixar o clube carioca e explicou porque não mudou de ares.

"Várias vezes. Não quis ou não deu certo. Quando era bom para mim, não era bom para o clube. Por isso que acabou não acontecendo. Que bom, né? A gente pôde viver momentos maravilhosos nessa temporada", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".

Com Fernando Diniz, Ganso voltou a viver um grande momento nas Laranjeiras. O camisa 10 fez muitos elogios ao técnico e pediu para o presidente Mario Bittencourt renovar o contrato com o treinador por muitos anos.

"Ele tem que ficar aqui no Fluminense. Se eu sou o presidente, se sou o Mario (Bittencourt), assino um contrato de cinco, dez anos: “Você vai ficar aqui, vai ganhar títulos aqui com a gente, e depois você vai pensar em Seleção”. Mas isso é o que eu desejo, até porque eu estou aqui e não quero que ele saia. Quero que ele seja muito feliz aqui no clube, sendo campeão. Depois, ter uma carreira de Seleção", disse.