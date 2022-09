Ganso admitiu ter o desejo de ser convocado para a seleção brasileira - Lucas Merçon/Fluminense F.C.

Publicado 26/09/2022 16:06

Rio - Um dos destaques do Fluminense nesta temporada, o meio-campista Paulo Henrique Ganso não é convocado para a seleção brasileira desde a Copa América de 2016. Em entrevista ao "GE", nesta segunda-feira (26), o jogador não escondeu o desejo de ser convocado por Tite, e, possivelmente, disputar uma Copa do Mundo.

"Ah, pô, seria legal. Seria bom. Seria muito bom se eu pudesse jogar uma Copa. Vamos ver. Quem sabe... Tenho 32 anos, estou novo. Tem mais tempo ainda aí. Tem bastante tempo ainda", destacou o camisa 10.

Ainda na entrevista, Ganso comentou sobre a sua ausência na Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, mas isentou o técnico Dunga de qualquer culpa, e disse ter entendido o motivo de ter ficado fora da lista final para o Mundial.

"É, mas cara… É decisão, é difícil falar: 'Pô, eu queria estar lá'. Queria estar lá? Óbvio que queria. Mas é difícil, o Dunga vinha há quatro anos ganhando tudo o que disputou, praticamente já vinha com o elenco fechado ali, com os 23 convocados fechados. Então é difícil falar. Tinham seis meses, surgiu essa dupla e 'tem que levar'. É difícil também para ele, né? Um cara que vinha ganhando tudo", finalizou Ganso.



A seleção brasileira volta a campo nesta terça-feira (27), para enfrentar a Tunísia, às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Parque dos Príncipes, em Paris. Já o Fluminense de Ganso se prepara para o confronto com o Juventude, na quarta-feira (28), às 21h30, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.