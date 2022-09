Ex-Fluminense, Marcos Paulo defende atualmente o Mirandés, da Espanha - Divulgação/Mirandés

Ex-Fluminense, Marcos Paulo defende atualmente o Mirandés, da EspanhaDivulgação/Mirandés

Publicado 26/09/2022 20:01

Rio - Demorou, mas saiu a primeira vitória do Mirandés na segunda divisão do Campeonato Espanhol. Neste sábado, Marcos Paulo, ex-Fluminense, foi um dos destaques da equipe na vitória de 2 a 0 sobre o Real Zaragoza, pela sétima rodada da competição.



O atacante, que está emprestado pelo Atlético de Madrid, fez seu terceiro jogo seguido como titular. Marcos Paulo comemorou a primeira vitória da equipe na La Liga 2.



"Era o que faltava ao nosso time: vencer. Posso falar pelos últimos três jogos que fizemos. Contra o Andorra, sofremos o empate aos 53 minutos do segundo tempo, o que foi um balde de água fria na minha estreia. Contra o Granada, fizemos um jogo igual, equilibrado, mas pecamos no detalhe. Hoje fizemos uma grande partida e merecemos essa vitória. Que seja a primeira de muitas e que possa nos dar a confiança que faltava", disse o atacante.



O Mirandés chegou aos cinco pontos, com uma vitória, dois empates e quatro derrotas. O líder é o Alavés, ainda invicto e com 14 pontos. O time volta a campo no próximo sábado para receber o vice-líder Las Palmas.