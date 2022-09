Nathan e Núbia Santt estão se relacionando - Reprodução / Instagram

Publicado 27/09/2022 15:00

Rio - O meia do Fluminense, Nathan, está vivendo um momento feliz fora dos gramados. O jogador, de 26 anos, assumiu o namoro com a modelo Núbia Santt. O novo casal oficializou o relacionamento com uma foto no Instagram, acompanhada de um emoji do coração.

Núbia é representada por quatro agências de modelo, sendo três internacionais, e soma mais de 12 mil seguidores no Instagram. Em agosto, ela já havia postado um vídeo dentro de um carro com Nathan. O rosto do jogador não aparece nas imagens, mas as tatuagens do jogador do Fluminense aparecem.

Nathan está emprestado ao clube carioca até o fim do ano. O meia pertence ao Atlético-MG e sua continuidade no ano que vem ainda não é certa.