Gabriel Teixeira - Lucas Uebel / Grêmio

Publicado 27/09/2022 10:00

Rio - Emprestado pelo Fluminense ao Grêmio, Gabriel Teixeira vem vivendo um bom ano pelo clube gaúcho. De acordo com informações do portal "NetFlu", além do interesse do clube de Porto Alegre de exercer a opção de compra, equipes do futebol europeu estão de olho no jovem revelado em Xerém.

Pelo empréstimo de Biel, o Grêmio desembolsou cerca de R$ 500 mil. A opção de compra do jovem está avaliada em 2 milhões de dólares (R$ 10,7 milhões na cotação atual). Apesar do interesse de clubes do exterior, a equipe gaúcha deverá exercer a opção.

Gabriel Teixeira, de 21 anos, deixou o Fluminense no começo do ano, desgastado por ter perdido gols importantes em partidas decisivas na Libertadores, tanto em 2021, quanto em 2022. No Grêmio, o atacante vive uma volta por cima. Em 29 jogos, o jogador fez cinco gols e deu seis assistências.