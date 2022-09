David Duarte - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

David DuarteMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 27/09/2022 19:01

A reta final da temporada de 2022 pode ser determinante para o futuro de David Duarte no Fluminense. Contratado no início do ano, o zagueiro sofreu com lesões e ainda não convenceu, mas terá a chance de mostrar o seu valor nesta quarta-feira, às 19h, contra o Juventude, no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão.

Sem Manoel e David Braz, suspensos, o técnico Fernando Diniz viveu um dilema para definir o companheiro de Nino na defesa. Retornando de lesão, David Duarte treinou normalmente durante a semana e parece ter convencido o treinador. A última vez que o zagueiro entrou em campo foi diante do Fortaleza, no dia 17 de agosto, pela Copa do Brasil.

Na temporada, David Duarte soma 10 partidas, sendo quatro como titular (todos com Abel Braga). A última vez que o zagueiro começou jogando foi na vitória por 3 a 0 sobre o Oriente Petrolero, no Maracanã, pela Sul-Americana, no dia 6 de abril. Já sob o comando de Fernando Diniz, entrou em campo apenas quatro vezes e atuou por 21 minutos.

Entretanto, os números do zagueiro são positivos. Em 10 jogos, soma seis vitória, três empates e apenas uma derrota. Em cinco ocasiões, o Fluminense não foi vazado. David Duarte ainda não marcou gols com a camisa tricolor, mas possui uma assistência (para Cano, na vitória por 1 a 0 sobre a Portuguesa, pelo Carioca).