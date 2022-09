Fernando Diniz faz ótima campanha sob o comando do Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense

Publicado 27/09/2022 16:41

O Fluminense, com 48 pontos, está mais perto de carimbar a classificação direta na Libertadores de 2023. Segundo o matemático Tristão Garcia, o Tricolor precisará chegar aos 65 pontos para terminar o Brasileirão no G-4. Ou seja, precisa vencer pelo menos seis das 11 rodadas restantes para conquistar 18 pontos e chegar aos 66.

Outra possibilidade para alcançar o acesso é pela pré-Libertadores. Conforme calculou o especialista, o Fluminense terá que somar 61 pontos para terminar o Brasileiro no G-6. Ou seja, se vencer cinco partidas chegará aos 63 pontos.

O matemático também frisou que o Tricolor pode conseguir a classificação na Libertadores, tanto pelo G-4, quanto pelo G-6, com pontuações menores, mas que não é garantido. Além disso, o número de vagas diretas pode aumentar para até seis (e oito para a pré), dependendo dos campeões da Libertadores e da Copa do Brasil, e suas colocações no Brasileirão.

Ainda segundo Tristão, a conquista do título brasileiro não é impossível, já que existe a probabilidade de 4%. No entanto, o clube das Laranjeiras vai ter que contar com muitos tropeços do líder Palmeiras, que está com 57 pontos.

Em busca de três pontos, o Fluminense enfrentará o lanterna Juventude na quarta-feira (28), às 19h, no Maracanã. O jogo em casa pode deixar o clube carioca mais perto do objetivo da Libertadores.

* Estagiária Larissa Carvalho sob supervisão de Hugo Perruso