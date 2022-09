Novo terceiro uniforme do Fluminense traz referência à história do clube - Foto: Divulgação/Fluminense

Novo terceiro uniforme do Fluminense traz referência à história do clubeFoto: Divulgação/Fluminense

Publicado 28/09/2022 11:04

Rio - O Fluminense vai estrear o seu novo terceiro uniforme na partida desta quarta contra o Juventude. O novo uniforme, na cor grená, faz referência ao primeiro escudo do clube carioca na cor cinza, e também relembra a cor da camisa que mais marcou os torcedores no título do Brasileirão de 2012.

MEU CORAÇÃO ACELERA

VENDO O MARACA CANTAR



HOJE É #DIADEFLU NO MARACANÃ! VAAAAAAAMOS, FLUMINEEEEENSE! TUDO PELA VITÓRIA! pic.twitter.com/rNjM9d3A15 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 28, 2022

Lançada no meio deste mês de setembro, o terceiro uniforme tem como objetivo exaltar o pioneirismo do Fluminense como um dos primeiros grandes clubes brasileiros, além disso relembra a ligação do Tricolor com a Inglaterra, país de Oscar Cox, fundador do Tricolor, onde se originou o futebol.

Em terceiro lugar no Brasileiro, o Fluminense entra em campo nesta quarta-feira, no Maracanã, buscando uma vitória sobre o Juventude e "secando" o Palmeiras que encara o Atlético-MG, em Belo Horizonte. A vantagem do Verdão, que lidera a competição, para o Tricolor é de nove pontos.