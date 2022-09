Oferta inicial dos Fan Tokens foi esgotada - Foto: Divulgação/Fluminense

Oferta inicial dos Fan Tokens foi esgotadaFoto: Divulgação/Fluminense

Publicado 28/09/2022 14:28

O Fluminense informou que, na manhã desta quarta-feira, a torcida esgotou a oferta inicial dos Fan Tokens $FLU. No total, foram disponibilizados 50 mil ativos digitais oficiais do Tricolor. Ainda sem data confirmada, o clube garantiu que novos tokens serão disponibilizados em breve.

Vale lembrar que a oferta inicial dos ativos foram divididas em três fases de lançamento: Na primeira, cada usuário pôde comprar até cinco tokens. Já na segunda, até 25. Por fim, na terceira, o número por pessoa foi ilimitado, até esgotar os 50 mil que estavam disponíveis no aplicativo.

Em nota divulgada na semana anterior ao lançamento, o Fluminense destacou a importância dos torcedores que comprarem os Fan Tokens $Flu já participarem das enquetes e dos quizzes que serão feitos regularmente no app. Isso porque, dessa forma, eles já irão garantir o acúmulo de "SSUs", os pontos do programa de fidelidade que são necessários para trocar por prêmios e experiências. Quanto maior a participação de atividades no aplicativo da Socios.com, maior serão as chances de fazer parte das ações VIP.

O QUE O TORCEDOR GANHA AO ADQUIRIR OS FAN TOKENS?

Os tokens dão acesso a uma comunidade exclusiva, a experiências únicas e a participação em escolhas como uniformes utilizados pelo time, braçadeiras, frases motivacionais, entre outros benefícios.

Além disso, há outras experiências, como:

- Encontros com atletas e ídolos do clube;

- Partidas oficiais com os jogadores;

- Participação na escolha do desenho da bandeirinha de escanteio e a braçadeira de capitão, entre outros itens;

- Acesso a objetos de colecionador;

- Visitas ao CT, estádio e vestiários;

- Acesso aos camarotes da Socios.com ou às cadeiras especiais e, claro, acesso aos jogos do time do coração.

COMO COMPRAR OS FAN TOKENS?

Baixe o app da Socios.com e faça login utilizando seu número de telefone:

1) Clique em $CHZ, na home do app;

2) Siga as instruções para comprar seus $CHZ, a moeda da Socios.com, pelo meio de pagamento da sua preferência;

3) Clique em ESPORTES e depois selecione FUTEBOL. Selecione o Fluminense;

4) Insira quantos Fan Tokens você deseja comprar e use $CHZ para fazer sua compra;

5) Feito! A quantidade indicada aparecerá na sua CARTEIRA dentro do app.