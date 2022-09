Cano marcou duas vezes na vitória do Fluminense sobre o Fortaleza - Maga Jr/Agência F8/Agência Estado

Cano marcou duas vezes na vitória do Fluminense sobre o FortalezaMaga Jr/Agência F8/Agência Estado

Publicado 28/09/2022 13:43

Artilheiro do Fluminense na temporada, Germán Cano pode escrever uma nova história em 2022. Com 33 gols no ano, o centroavante argentino precisa marcar somente mais uma vez para igualar o melhor ano de Fred pelo clube. Em 2011, o antigo camisa 9 marcou 34 vezes.

No século, Cano tem o quarto maior número de gols em uma temporada pelo Fluminense. O argentino está atrás somente de Fred, em 2011, com 34 gols, além de Washington, em 2008, com 37, e Magno Alves, em 2002, com 39.

Em 2022, Cano possui 33 gols e sete assistências em 59 jogos. Ele ficou de fora de apenas uma partida do Fluminense na temporada. É o maior número de um jogador de linha desde Conca, em 2009, que atuou em 66 jogos. No Brasileirão, o camisa 14 também pode igualar o feito do compatriota em 2010.

Cano foi contratado nesta temporada para ocupar o espaço de Fred, que tinha aposentadoria marcada para 21 de julho. O argentino, no entanto, não possui um substituto. Contratado em junho, Alan foi relacionado pela primeira vez somente nesta quarta-feira (28), enquanto John Kennedy foi barrado por indisciplina.

Com Alan no banco pela primeira vez e Cano tentando alcançar o recorde de Fred, o Fluminense encara o Juventude, nesta quarta-feira, às 19h, no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão. O Tricolor é o terceiro colocado, com 48 pontos, enquanto o time gaúcho é o lanterna, com 19.