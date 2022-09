John Kennedy - Mailson Santana / Fluminense

John KennedyMailson Santana / Fluminense

Publicado 28/09/2022 17:00

Rio - Em alta na equipe sub-20 do Fluminense, o atacante John Kennedy deverá ter que esperar um pouco mais para voltar a ter oportunidades no time principal. De acordo com informações do portal "NetFlu", por conta dos casos de indisciplina que o jovem cometeu em 2022, a probabilidade é que ele só receba novas chances no ano que vem.

John Kennedy, de 20 anos, é considerado uma das principais promessas do Fluminense. Seu último jogo como profissional foi na derrota para o Internacional por 3 a 0 em Porto Alegre no mês passado. Depois disso, por conta da indisciplina acabou rebaixado para equipe sub-20.

O atacante teve sua primeira oportunidade no profissional na reta final de 2020. Ele atuou em sete jogos, marcou dois gols e ajudou o Fluminense a retornar para a Libertadores após oito anos. No ano passado viveu seu melhor momento pelo Tricolor, ao marcar duas vezes nas vitória de 3 a 1 sobre o Flamengo no segundo turno do Brasileiro.

Em 2022, John Kennedy não conseguiu ter nenhum momento de alta. O jogador teve uma fratura no pé após disputar uma pelada em uma comunidade no Rio de Janeiro e ficou meses afastado dos gramados. Em oito jogos na temporada, ele não fez nenhum gol.