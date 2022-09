ILEIRÃO/FLUMINENSE X JUVENTUDE - ESPORTES - Germán Cano, do Fluminense, na partida entre Fluminense e Juventude, válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022, realizada no Estádio do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (28). - PETER ILICCIEV/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

ILEIRÃO/FLUMINENSE X JUVENTUDE - ESPORTES - Germán Cano, do Fluminense, na partida entre Fluminense e Juventude, válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022, realizada no Estádio do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (28). PETER ILICCIEV/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 28/09/2022 20:55

O Fluminense fez valer o favoritismo e venceu, com autoridade, o lanterna Juventude, por 4 a 0, no Maracanã, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro gol, marcado por Germán Cano, foi especial para o argentino, que assumiu a artilharia da competição, com 16 gols. De quebra, o atacante chegou ao 34º gol na temporada, igualando o ídolo tricolor Fred, que em 2011, balançou a rede 34 vezes, fazendo daquele ano o mais goleador da carreira.

Samuel Xavier, Jhon Arias e Michel Araújo completaram a goleada do Fluminense, que se tornou o ataque mais positivo do Brasileirão, com 46 gols. O Tricolor assumiu a vice-liderança da competição, com 51 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Internacional, que joga ainda nesta quarta-feira, contra o Red Bull Bragantino, no Beira-Rio. O Fluminense volta a jogar no sábado (1/10), contra o Atlético-MG, no Mineirão.



O JOGO

Superior tecnicamente e com o apoio do seu torcedor, o Fluminense pressionou o Juventude desde o primeiro minuto, dando uma clara demonstração de que o gol era apenas uma questão de tempo. Pelas chances criadas, até demorou a acontecer, mas saiu aos 18 minutos, com Germán Cano. O atacante aproveitou o rebote da defesa e chutou de primeira, a bola desviou em Paulo Miranda e enganou o goleiro Pegorari.



Foi o 34º gol de Germán Cano na temporada, igualando o ano mais goleador da carreira de Fred, que foi em 2011, pelo próprio Fluminense, 16º só no Campeonato Brasileiro, artilheiro da competição. O Tricolor seguiu em cima do Juventude e ampliou com Samuel Xavier, aos 27 minutos. O lateral-direito inverteu os papéis com Jhon Arias, que chegou até a linha de fundo e cruzou para o defensor cabecear no cantinho e marcar o segundo do Fluminense.



Com 2 a 0 no placar, o Fluminense voltou para o segundo tempo em ritmo de treino. Mesmo assim chegou ao gol com Jhon Arias. O colombiano recebeu dentro da área um lindo passe de Martinelli e chutou forte para marcar o 3º do Tricolor. Com a grande vantagem, Fernando Diniz começou a poupar seus jogadores, como o zagueiro Nino, que havia se queixado de um incômodo muscular ainda no primeiro tempo.

O Fluminense administrou o resultado, mas ainda ampliou com Michel Araújo, que arriscou de longe e acertou um lindo gol para fechar a goleada.



Campeonato Brasileiro 2022 - 28ª rodada



Fluminense 4 x 0 Juventude

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Edina Alves Batista (SP/Fifa)



Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino (David Duarte), Felipe Melo (Yago Felipe) e Cristiano; André, Martinelli e Ganso (Nathan); Jhon Arias (Michel Araújo), Germán Cano (Willian Bigode) e Matheus Martins. Técnico: Fernando Diniz



Juventude: Pegorari (César); Vitor Mendes, Paulo Miranda (Jean) e Nogueira; Rodrigo Soares, Jadson, Elton, Chico Kim e Capixaba; Felipe Pires (Guilherme Parede) e Pitta. Técnico: Humberto Louzer



Gols: Germán Cano (1-0 aos 18' do 1º tempo); Samuel Xavier (2-0 aos 27' do 1º tempo); Jhon Arias (3-0 aos 10' do 2º tempo); Michel Araújo (4-0 aos 42' do 2º tempo)

Cartões amarelos: Capixaba (Juventude); David Duarte (Fluminense)

Cartão vermelho: -