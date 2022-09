Michel Araújo marcou o último gol do passeio de 4 a 0 do Fluminense sobre o Juventude - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 29/09/2022 11:10

Rio - Um dos jogadores mais cobrados por erros que custou a eliminação do Fluminense da Copa do Brasil, Michel Araújo mostrou serviço no jogo da última quarta-feira, no Maracanã. O meia-atacante uruguaio marcou o último gol do passeio por 4 a 0 sobre o Juventude, e celebrou. Na zona mista, ele contou que se sentiu culpado pelo erro cometido na partida de ida da semifinal contra o Corinthians, no Maracanã, mas que está trabalhando para dar o seu melhor.

"Depois da eliminação na Copa do Brasil eu fui um dos mais criticados pela entregada. Eu trabalho todos os dias para dar o meu melhor, mas as vezes as coisas não acontecem como queremos. Estamos aqui para dar a vida pelo Fluminense. Muito feliz pelo jogo", disse.

O uruguaio, que completou 26 anos na última quarta-feira, admitiu que se sentiu culpado por errar um passe no começo da jogada que resultou no gol de empate dos paulistas. Em São Paulo, o Timão venceu por 3 a 0 e avanço para a final. Apesar de admitir a dor, Michel disse que passou por uma amadurecimento após o ocorrido.

"No nosso grupo não se pede desculpas. Você tenta fazer o seu melhor. Os lances acontecem. Me sinto culpado pelo gol de empate do Corinthians, mas já passou. Foi um momento marcante, mas marcante para o bem. Hoje me sinto mais maduro", concluiu o uruguaio.