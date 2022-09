Guilli, de 14 anos, ao lado de Felipe Melo - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Guilli, de 14 anos, ao lado de Felipe MeloFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 29/09/2022 18:23 | Atualizado 29/09/2022 18:25

O Fluminense convidou o estudante Guilli, de 14 anos, para participar do Match Day, entrar em campo com os jogadores e assistir ao jogo do Tricolor contra o Juventude, no Maracanã. O torcedor, vale lembrar, foi agredido durante um passeio da escola na última semana.

Guilli é aluno da Escola Eliezer Max, de Laranjeiras. Ele foi espancado em um hotel de São Paulo durante a excursão escolar para conhecer parques e museus do município. O autor das agressões foi um médico de 27 anos, que teria se incomodado com o barulho dos estudantes.

Tendo isso em vista, o Flu quis promover uma noite marcante para Guilli. O torcedor, então, conheceu os vestiários do Fluminense, acessou a zona mista, a entrada em campo e a sala de imprensa.

"Eu já vim ao Maracanã outras vezes, mas de um jeito diferente. Ainda não tinha tido nenhum contato com os jogadores. Vivi uma experiência que eu nunca vou esquecer", disse Guilli, ao site oficial do Flu.

O torcedor foi ao estádio acompanhado do tio, Bruno Sender. Também em entrevista ao site oficial do clube, ele agradeceu a ação do Fluminense e destacou o sentimento de acolhimento proporcionado pela atitude do Tricolor.

"Quero externar minha gratidão e meu reconhecimento pelo que o Fluminense está fazendo pelo meu sobrinho, como eu vi que fazem não só para ele, como para outras pessoas. É importante, ainda mais depois de um momento estressante, se sentir acolhido", afirmou Sender.