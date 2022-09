Germán Cano é o artilheiro do Fluminense na temporada - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 29/09/2022 16:05

Ao chegar a 34 gols em 60 jogos na temporada, Germán Cano não apenas igualou o melhor ano do ídolo Fred pelo Fluminense, como também a própria segunda melhor marca de gols na carreira. Antes, o artilheiro argentino só havia alcançado esse número em outras duas ocasiões, ambas pelo Independiente Medellín (COL).



Em 2018, Cano também fez 34 gols numa mesma temporada, mas precisou de menos jogos: 50. Agora, ele tem mais 10 rodadas de Brasileirão para ir em busca de seu recorde pessoal.



Para isso, o argentino precisará marcar mais sete vezes pelo Fluminense, para igualar os 41 gols (em 47 partidas) que fez pelo Independiente Medellín em 2019, em sua melhor temporada na carreira.



Cano nunca jogou tanto



Outro número relevante do atacante pelo Fluminense é o de mais partidas disputadas num mesmo ano. Ao entrar em campo 60 vezes com a camisa tricolor, ele já supera em muito as 51 vezes que jogou pelo Vasco, em 2020. E tem até o fim da temporada para aumentar ainda mais.



Além disso, as rodadas restantes do Brasileirão servirão também para Cano tentar chegar a Magno Alves, maior goleador tricolor neste século, com 39 gols, e Washington Coração Valente, que tem 37.



Veja as melhores marcas de gols de Cano na carreira:



41 gols (47 jogos) - Independiente Medellín - 2019



34 gols (50 jogos) - Independiente Medellín - 2018



34 gols (60 jogos) - Fluminense 2022



29 gols (43 jogos) - Independiente Medellín - 2014



24 gols (51 jogos) - Vasco - 2020