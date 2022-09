Clara, de 8 anos, entrou em campo com Cano e ganhou um novo boneco do artilheiro de presente - Lenardo Brasil/Fluminense FC

Publicado 29/09/2022 15:01

A pequena torcedora Clara, de 8 anos, viveu uma noite especial nesta última quarta-feira (28), no Maracanã. Vítima de uma situação lamentável na escola, na semana passada, onde teve o seu boneco do Germán Cano chutado e rasgado por outros alunos, ela foi convidada pelo Fluminense para assistir a partida contra o Juventude, pela 28ª rodada do Brasileirão, e entrar em campo ao lado do artilheiro tricolor.

Nos últimos dias, Marcelo Pimenta, pai de Clara, publicou um texto em suas redes sociais expondo a situação que a filha sofreu na escola, no Rio de Janeiro. Ao saber do caso, Cano enviou um vídeo para a família e convidou a torcedora para a partida contra o Juventude. O encontro entre fã e ídolo aconteceu antes do jogo. Ela foi presenteada com um novo boneco, tirou fotos e entrou em campo com o argentino.

"Quero agradecer pelo carinho e acolhimento do Fluminense. Isso representa muito porque a Clara ficou muito sentida. A escola até queria dar um outro boneco, consertá-lo… Mas a gente não quis, porque ele traria recordações do que ocorreu. Esse momento proporcionado pelo Fluminense faz com que ela esqueça aquela situação horrível e a transforme num sonho", disse Marcelo Pimenta, pai de Clara.

Além do encontro, do presente e da oportunidade de entrar em campo com o ídolo, Clara ainda viu o Fluminense golear o Juventude por 4 a 0, com direito a gol de Germán Cano, e certamente voltou para casa feliz. Foi o 34º gol do argentino na temporada, igualando o melhor ano de Fred pelo clube, em 2011. Com a vitória, o Tricolor chegou aos 51 pontos e assumiu a vice-liderança do Brasileirão.