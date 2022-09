Torcida do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.

Publicado 29/09/2022 16:14

Rio - O Fluminense divulgou, nesta quinta-feira (29), as informações sobre a venda dos ingressos para o duelo com o Atlético-MG, no próximo sábado (01), às 15h, no Mineirão, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor, que goleou o Juventude por 4 a 0 na última quarta-feira (28), assumiu a segunda colocação na tabela do Brasileirão, com 51 pontos, nove a menos que o líder Palmeiras. Já o Atlético-MG foi derrotado pelo próprio Alviverde por 1 a 0, e se manteve na sétima posição, com 40 pontos.

Confira as informações da venda de ingressos do duelo entre Fluminense e Atlético-MG:



- Os ingressos custam R$ 86 (inteira) R$ 43 (meia-entrada);



- A venda online será realizada no site galonaveia.atletico.com.br. O acesso ao estádio será via e-ticket;



- A venda pela internet se encerra no sábado (01/10), às 12h;



- No sábado (01/10), dia da partida, haverá venda na bilheteria da torcida visitante, das 13h às 15h45. A Bilheteria Visitante fica no início da Rampa de Integração entre o Estádio Mineirinho e o Estádio Mineirão, local de acesso da torcida do Fluminense. A venda presencial ocorrerá apenas se os ingressos não esgotarem na venda online;



- A torcida do Fluminense ficará localizada no Setor Visitante (Amarelo Superior), com entrada pelo Portão B1;



- A entrada da torcida tricolor será feita pelo Estádio Mineirinho (Portão 02). A torcida deverá se concentrar na Avenida Chafir Ferreira e acessar o Complexo do Mineirão através da rampa de integração até o Portão B1, local de acesso para o interior do estádio;



- Os portões serão abertos às 13h;



SÓCIOS



Em comum acordo com o clube mandante, o Fluminense conseguiu uma carga de ingressos de cortesia para atender seus sócios. Serão 90 ingressos, sendo 40 exclusivos para residentes de Minas Gerais e 50 disponíveis a sócios de todos os lugares do Brasil. O resgate estará disponível a partir das 20h desta quinta-feira (29/09).



Sócios de Minas Gerais poderão resgatar um ingresso por 100 pontos no Programa de Experiências do Sócio Futebol. Sócios dos demais estados do país poderão resgatar um ingresso por 200 pontos no Programa de Experiências do Sócio Futebol. Para saber como pegar seu ingresso após o resgate, clique em “Resgatados” na aba “Experiências” do site nense.com.br e confira todas as informações.



ATENÇÃO! A retirada dos ingressos resgatados pelos sócios será feita no dia da partida (sábado, 01/10), na Bilheteria Visitante (que fica no início da Rampa de Integração entre o Estádio Mineirinho e o Estádio Mineirão), das 14h às 15h.