Ganso durante jogo do Fluminense contra o Atlético-MGFoto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 30/09/2022 16:50

Neste sábado, Atlético-MG e Fluminense se enfrentam no Mineirão, às 15h, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida contará com transmissão da TV Globo e do Premiere.

Cabe lembrar que, por causa das eleições do Brasil no domingo, oito dos dez jogos desta rodada acontecerão no sábado. Apenas Botafogo x Palmeiras (segunda-feira) e São Paulo x Coritiba (quinta-feira) não serão disputados no fim de semana.

Atualmente, o Tricolor ocupa o segundo lugar do Brasileirão, com 51 pontos conquistados. Assim, precisa da vitória para se manter vivo na caça ao líder Palmeiras, que tem nove pontos de vantagem.

Já o Galo vem em má fase: o time venceu apenas um dos últimos seis jogos que disputou e ocupa a sétima posição do campeonato, com 40 pontos. Dessa forma, também vai em busca da vitória para aliviar a pressão e não cair na tabela.