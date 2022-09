André - Marcelo Goncalves / Fluminense

Rio - Um dos principais jogadores do Fluminense, o volante André, de 21 anos, tem o desejo de fazer história no clube carioca. Na mira de grandes clubes do futebol europeu, o jovem afirmou que sua cabeça está voltada para o Tricolor e que planeja conquistar títulos importantes no clube das Laranjeiras.

"Não fico muito pensando no futebol europeu. Claro que é o sonho de todo jogador, ainda mais jovem, de estar atuando na Europa. Mas acho que isso é consequência do trabalho. Tudo é consequência do que a gente planta. Então nosso time, com a ajuda dos meus companheiros, está aí em uma sequência muito boa", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".

Apesar do possível assédio, André se colocou à disposição para ficar ainda muitas temporadas no Fluminense. "Acho que se for para ficar aqui mais três, quatro, cinco anos, eu vou ficar. Então não costumo pensar muito no futuro, mas sim viver o presente", disse.

Sobre títulos que deseja conquistar pelo Fluminense, André cravou a Libertadores. O Tricolor está perto de se classificar para a competição pela terceira vez seguida. "Pensar na Libertadores, porque nada é difícil. Quem está na final da Libertadores hoje é o Flamengo e o Athletico-PR, dois times que a gente consegue duelar aqui no Brasileiro. E por que a gente não pode chegar lá também? Não custa nada sonhar, é aproveitar ao máximo aqui e poder conquistar títulos", opinou.

O volante, de 21 anos, também fez elogios ao trabalho de Fernando Diniz. Em sua opinião, o Fluminense atualmente tem o melhor trabalho do futebol brasileiro, liderado pelo técnico.

"Cara, assim, nosso time, especialmente o do Diniz, tem que exaltar o trabalho dele. Para mim hoje é o melhor trabalho do Brasil. A gente não treina para jogar contra o Flamengo, Atlético-MG, Palmeiras... Treinamos para jogar contra nós mesmos. A cada jogo sermos melhores que nós mesmos. Então as vitórias são consequência. Nós entramos em campo sabendo que íamos ganhar o jogo pela semana que foi, todo esse trabalho, esses meses do Diniz", elogiou.

As boas atuações de André fizeram o jogador ser elogiado por Tite e aparecer na pré-lista para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo. O volante se disse feliz pela lembrança, mas não crê em uma possível convocação para disputar o Mundial.

"Fico muito feliz de estar sendo citado até pelo próprio Tite. Acho que isso é fruto do trabalho que nosso time está fazendo esse ano. Não pensei em ser convocado, porque acho que quando nosso time começou a ter uma boa sequência já veio logo a Copa em cima. Se no ano passado nosso time já estivesse brigando pelos títulos, talvez teria mais chances. Mas fico muito feliz de ser citado pelo Tite. Se Deus quiser ele vai trazer esse hexa para a gente", admitiu.