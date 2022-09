Felipe Melo faz discurso inflamado antes da partida contra o Juventude - Reprodução/Flutv

Publicado 30/09/2022 17:46

Rio - O Fluminense divulgou os bastidores da vitória por 4 a 0 sobre o Juventude, na última quarta-feira, no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O destaque ficou para o volante Felipe Melo, que motivou o grupo antes da bola rolar e depois Samuel Xavier brincou com o ídolo da torcida, Fred, com relação ao gol feito de cabeça.



Felipe Melo frisou a necessidade da vitória para seguir na busca pelo líder Palmeiras, que soma nove pontos de diferença na tabela de classificação para o Fluminense.

"Imagina um time que tem que tirar diferença do primeiro colocado. E chega no final do campeonato por causa de um ou dois pontos não não aconteceu de ganhar o título... Aí você voltar e lembrar: perdemos aqueles pontos contra o Juventude no Maracanã, porque a gente relaxou depois de ganhar do Flamengo. Não vai acontecer! A gente vai entrar ligado. Qual é o nosso detalhe? Correr atrás e duelar para c******", motivou.



No final muita comemoração pelo gol do aniversariante Michel Araújo e pelo gol de cabeça de Samuel Xavier, que brincou que se tivesse sido contratado pelo Fluminense antes teria barrado Fred do ataque.



"Se eu chego antes no Fluminense, eu derrubo o Fred (risos)", brincou o lateral, que fez um dos gols da goleada sobre o Juventude.



Com a vitória, o Fluminense assumiu a vice liderança da competição com 51 pontos. O Tricolor volta a campo neste sábado, quando encara o Atlético-MG, às 15h, no Mineirão, pela 29ª do Campeonato Brasileiro.