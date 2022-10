Fernando Diniz terá retornos e desfalques importantes para encarar o Atlético-MG - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 01/10/2022 10:43 | Atualizado 01/10/2022 12:28

Rio - O Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Atlético-MG, válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 15h, no Mineirão. Para este duelo, o técnico Fernando Diniz terá os retornos de Caio Paulista e Manoel, que estavam suspensos por expulsão no clássico Fla-Flu. No entanto, o treinador não poderá contar com Nino e Nathan. O zagueiro sentiu dores, e o meia é emprestado pelo Galo e não jogará por forças contratuais.

Com a ausência de Caio Paulista no jogo passado, contra o Juventude, Diniz optou por Cristiano na posição da lateral-esquerda. Agora, com o retorno do jogador, o treinador terá os dois à disposição.

Na zaga, enquanto terá o retorno de Manoel, a equipe não contará com Nino, que foi substituído com dores no último jogo e poupado da viagem para Minas Gerais. Dessa forma, técnico deverá colocar David Braz na vaga, com a opção de improvisar Felipe Melo, como fez no duelo anterior.

Com isso, o Fluminense deve ir a campo com: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, David Braz (Felipe Melo) e Cristiano (Caio Paulista); André, Martinelli e Ganso; Matheus Martins, Arias e Cano.