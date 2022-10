Felipe Melo foi improvisado na zaga novamente em jogo do Fluminense - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 01/10/2022 17:37

Rio - O sonho do título brasileiro ficou mais distante para o Fluminense com a derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, neste sábado, no Mineirão. Após a partida, Felipe Melo lamentou o resultado e admitiu atuação abaixo do Tricolor, mas detonou a atuação do árbitro Luiz Flávio de Oliveira.

"Resultado péssimo para quem sonha com titulo. Concordo que o Fluminense criou menos depois da expulsão, não vou falar se o juiz errou ou não, eu não sei, fica pergunta..se foi pênalti, por que o amarelo? Já vi fazerem pênalti e não ter cartão", esbravejou o camisa 30, reclamando da expulsão de Manoel por colocar a mão na bola dentro da área.

"Início do jogo roubei bola do Hulk e o abençoado me deu amarelo. Me impossibilita fazer falta tática no jogo. E não foi falta no Cano no primeiro gol deles?", completou.

Apesar do resultado ruim, Felipe Melo não entregou os pontos em relação à disputa do título brasileiro.

"Perdemos pra um grande time, mas vou ressaltar a entrega do time, perdemos gols. Objetivo é brigar até o final pelo Brasileiro, não importa se Palmeiras está na frente. Sonhar é gratis. Trabalhamos muito e temos outra decisão no meio de semana. Quando criança eu sonhava ser jogador de futebol. Ninguém enterrou meu sonho. É continuar sonhando e acreditando muito [no título]. Estamos tendo um ano bom, mas os anos são lembrados por conquistas. Aqui não tem ninguém de brincadeira, não", finalizou.

Com o resultado, o Fluminense perdeu a vice-liderança do Brasileirão para o Internacional, que venceu o Santos por 1 a 0 e chegou a 53 pontos. O time carioca volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h, contra o Atlético-GO, em Goiânia.