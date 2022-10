ATLÉTICO x FLUMINENSE 01.10.2022 CAMPEONATO BRASILEIRO - Pedro Souza / Atletico MG

Publicado 01/10/2022 16:57 | Atualizado 01/10/2022 17:15

Belo Horizonte - O Fluminense viveu uma tarde para esquecer, neste sábado, no Mineirão. Com uma atuação ruim, principalmente no setor defensivo, o Tricolor ofereceu pouco perigo para o Atlético-MG e acabou derrotado por 2 a 0. O atacante Hulk fez os dois gols da partida. Com o resultado, o Tricolor perdeu a vice-liderança do Brasileirão para o Internacional, que venceu o Santos por 1 a 0 e chegou a 53 pontos. O time carioca volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h, contra o Atlético-GO, em Goiânia.

O Fluminense, como de costume, fez valer o estilo de jogo de Fernando Diniz e teve alta posse de bola durante todo primeiro tempo. No entanto, não conseguiu ser efetivo. A melhor chance veio quando Arias encontrou Caio Paulista na área, mas o camisa 70 finalizou mal e facilitou a defesa de Everson. O Tricolor até chegou a marcar com Germán Cano, mas o artilheiro estava em posição irregular.

O Atlético-MG, por sua vez, tentava explorar os erros do Fluminense, principalmente pelo setor de Felipe Melo, que teve atuação ruim ao ser improvisado na zaga. Já no fim da primeira etapa, o camisa 30 saiu para dar um bote errado no meio-campo e deixou o corredor totalmente livre para Hulk, que avançou e bateu no canto esquerdo de Fábio para abrir o placar.

No segundo tempo, o Atlético-MG passou a tomar conta da partida e ter as melhores chances. A superioridade aumentou quando Manoel, que já havia sido expulso no clássico contra o Flamengo, tomou amarelo ao se envolver em confusão com Allan e, em seguida, o vermelho ao bloquear chute de Ademir com a mão dentro da área. Na cobrança de pênalti, o artilheiro do Galo ampliou o placar.

Com a vantagem de dois gols, o Galo seguiu martelando o Fluminense em busca do terceiro gol para definir a partida. O Tricolor, com um a menos, não teve forças para esboçar uma reação e saiu de campo derrotado.

ATLÉTICO-MG X FLUMINENSE

Local: Mineirão (MG)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

ATLÉTICO-MG: Everson, Mariano (Guga), Jemerson, Júnior Alonso e Rubens (Dodô); Allan (Jair), Otávio e Zaracho (Nacho Fernández); Pavón (Ademir), Hulk e Keno. Técnico: Cuca.

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Manoel, Felipe Melo e Caio Paulista; André, Martinelli e Ganso (Michel Araújo); Arias (Calegari), Matheus Martins (Marrony) e Germán Cano (Willian). Técnico: Fernando Diniz.

Gols: CAM: Hulk (40' do 1ºT e 19' do 2ºT)

Cartões amarelos: CAM: Keno e Allan; FLU: Felipe Melo, Samuel Xavier e Manoel

Cartão vermelho: FLU: Manoel