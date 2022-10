Fernando Diniz - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Fernando DinizMAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 01/10/2022 17:48

O Fluminense tem dois desfalques confirmados para o próximo compromisso no Brasileirão. Isso porque, neste sábado, Manoel foi expulso e Samuel Xavier, que estava pendurado, recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota do Tricolor para o Atlético-MG por 2 a 0 no Mineirão.

O lateral-direito recebeu a advertência por reclamação, aos 15 minutos do segundo tempo. Já o zagueiro, logo na sequência, levou o segundo amarelo após bloquear chute de Ademir com a mão dentro da área.

Para o lugar de Samuel Xavier, a opção que o técnico Fernando Diniz tem à disposição é Calegari. No caso de Manoel, as possibilidades são David Braz, David Duarte e Nino - caso ele se recupere do incômodo muscular que o tirou do jogo contra o Galo. Além dos três, o volante Felipe Melo foi utilizado na zaga nos últimos jogos e também aparece como opção.

Em tempo: o Fluminense, agora, vira a chave para a 30ª rodada do Brasileirão. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h, para enfrentar o Atlético-GO no Estádio Antônio Accioly.